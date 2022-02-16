Правительство Швеции официально отказалось от членства в НАТО

Швеция отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде Внешнеполитической декларации 2022 года, документ был опубликован на официальном сайте правительства.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте.