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Правительство Швеции официально отказалось от членства в НАТО

Швеция отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде Внешнеполитической декларации 2022 года, документ был опубликован на официальном сайте правительства.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте.

16 февраля, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости
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