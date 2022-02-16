Основатель CIT : Вариант полномасштабной войны с захватом Киева маловероятен

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, оценивая вероятность российского вторжения на территорию Украины, заявил в интервью RFI, что вариант полномасштабной войны с захватом Киева за 48 часов или 72 часа, «как об этом иногда говорят в прессе», наименее вероятен. По мнению Левиева, такой вариант «не отвечает целям типичной стратегии и тактики российских властей».

Он напомнил, что в 2015 году была похожая ситуация.

«Тогда не удавалось заключить соглашение на выгодных для России условиях — Киев не соглашался. Поэтому тогда была дана команда активизировать боевые действия, случились одни из самых кровопролитных боев за Дебальцево, после которых Украина пошла на уступки, и были заключены Минские соглашения», — указал Левиев.

Он добавил, что в данном случае, судя по всему, применяется та же тактика.