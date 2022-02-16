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Определены будущие ведущие Оскара-2022

Названы ведущие Оскара-2022

Сразу трое ведущих будут вести церемонию награждения главной кинопремии. Ими стали стендап-комедиантки.

В 2022 году 94-ю церемонию вручения кинопремии Оскар проведут сразу трое ведущих. Ими станут стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл. Об этом пишет Variety со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер заявил, что в настоящее время трио артисток находится на финальной стадии переговоров об обязанностях на церемонии вручения кинопремии.

На данный момент представители артисток и телеканал ABC, который будет транслировать мероприятие, не прокомментировали эту информацию.

Отметим, ведущий появится у кинопремии впервые за три года.

16 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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