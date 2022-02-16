Министр обороны США Ллойд Остин срочно прибыл на встречу НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин находится в Брюсселе для переговоров с руководством НАТО и коллегами из стран-союзников, в то время как десятки тысяч российских военнослужащих окружили Украину с севера, юга и востока.

На встречах в среду и четверг Остин и его коллеги обсудят сдерживание России от вторжения в Украину при одновременном укреплении обороны на восточном фланге альянса.

«Это действительно решающий момент для НАТО, какого мы, вероятно, не видели с момента его создания в 1949 году», – заявил старший директор Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Брэдли Боуман.

«Вот где имеет значение американское лидерство в НАТО», – заявил он «Голосу Америки».

«Основной посыл» со стороны НАТО и США будет заключаться в защите международного порядка, основанного на правилах, через осуждение «вопиющих попыток подорвать верховенство закона» и «поддержание суверенитета и территориальной целостности государств», заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

«Мы не можем позволить, чтобы противник пытался перекраивать границы силой, не сталкиваясь со значительными последствиями», – добавил чиновник.

Пентагон изучает возможность доставки военной помощи Украине сухопутным путем, чтобы помочь Киеву оказать сопротивление внутри страны в случае российского вторжения, сообщила газета The Hill.

В публикации говорится, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о плане в частном телефонном разговоре с членами Палаты представителей.

Салливан заявил, что министр обороны США Ллойд Остин хочет, чтобы в случае российского нападения для доставки помощи в Украину был выбран наземный, а не воздушный маршрут, подтвердил изданию источник в Палате представителей.

Остин, вероятно, обсудит эту тему с лидерами НАТО в ходе поездки в Брюссель и Восточную Европу на этой неделе, предположила газета.

Он встретится с высокопоставленными военными и правительственными лидерами в Бельгии, Польше и Литве и примет участие в конференции альянса на уровне министров, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

От администрации Байдена, которая одобрила поставку Киеву военной техники на сумму около 650 миллионов долларов, настойчиво требуют ускорить оказание помощи Украине, в то время как Россия сконцентрировала более 130 тысяч военнослужащих у границ соседней страны.

Из Брюсселя Остин отправится в Польшу и Литву, страны НАТО, граничащие с Россией, которые с растущим беспокойством следят за событиями вокруг Украины.

В Польше глава Пентагона встретится с президентом Анджеем Дудой и посетит расположение американских войск.

США скоро будут располагать примерно 9 тысячами военнослужащими в Польше, после того как президент Джо Байден ранее в этом месяце распорядился направить в эту страну дополнительный контингент из 5 тысяч человек, мотивируя это проблемами безопасности из-за недавних действий России.

В Литве Остин встретится с президентом Гитанасом Науседой и проведет встречу с коллегами из трех стран Балтии: Литвы, Эстонии и Латвии.