Лидеры Сената выпустили заявление в поддержку Украины

Лидеры Сената США опубликовали совместное заявление, в котором пообещали проявлять солидарность с Украиной и союзниками по НАТО, которым угрожает Россия.

«В этот мрачный час мы направляем двухпартийное послание солидарности и решимости народу Украины и столь же четкое предупреждение Владимиру Путину и Кремлю», – говорится в заявлении 12 высокопоставленных сенаторов, представляющих Демократическую и Республиканскую партии.

В случае нападения Путина, «Россию нужно заставить заплатить суровую цену»,написали они.

«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение мощных, надежных и эффективных санкций против России, а также жестких ограничений и мер по контролю за экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнеров в Европе и во всем мире присоединиться к нам», – говорится в заявлении.

Заявление лидера демократического большинства Чака Шумера, лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, а также председателей-демократов и старших республиканцев в нескольких комитетах Сената не имеет силы закона.

Разделенный поровну Сенат не смог прийти к соглашению по двухпартийному законопроекту о жестких санкциях против России в случае ее вторжения в соседнюю Украину.