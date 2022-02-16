Какие существуют игры в казино, кроме слотов?

Слоты представляют собой машины, на экране которых вращаются барабаны. Появление одинаковых символов вдоль призовых линий приносит игроку выигрыш. Помимо стандартных игровых автоматов, существует множество других игр, которые сделают ваш досуг увлекательным и интересным. К примеру, в казино Joker вы можете отыскать игры формата «Live» c живым крупье или быстрые игры.

Быстрые игры

Игровые автоматы в Джокер представлены классическими барабанами, 3D-эмуляторами, карточными и настольными играми, а также играми с интереснейшими бонус-раундами и расширяющимися символами.

Но кроме таких развлечений? на сайте представлен целый раздел, посвящённый быстрым играм. Это нестандартные развлечения, которые запускаются максимально быстро и в считанные секунды выдают результат.

К быстрым играм относятся:

Бинго;

Сиг бо;

Авиатор;

Летающие шары;

Счастливые танки;

Плинко;

Кости;

и некоторые другие.

Особенность быстрых игр — нестандартный интерфейс и система определения выигрыша. Обязательно попробуйте fast games! Они напоминают интернет-игры онлайн, но только позволяют выиграть реальные деньги.

Игры с живым дилером

Идеально подходят тем, кто собирается приблизится к игровому процессу стационарного казино. На экран вашего компьютера или телефона в режиме реального времени транслируется комната, в которой пребывает дилер. Через специальное приложение вы совершаете ставки и можете общаться в чате с крупье и другими игроками. В случае выигрыша деньги моментально будут зачислены на счёт.

Чаще всего в качестве игр с живым дилером представлены блэкджек, баккара, покер, рулетка, кости, колесо Фортуны.

Спортивные симуляторы

Мы уверены, что вы бы хотели представить себя в роли баскетболиста Майкла Джордана, гонщика Михаэля Шумахера или звезды футбола Криштиану Роналду. Почему бы и нет?

Казино предлагают вам несколько десятков незабываемых спортивных симуляторов. Доступны такие виды спорта, как гонки, футбол, баскетбол, хоккей, большой теннис. Многие Федерации спорта уверяют, что спортивные видеоигры приносят им немаленькую прибыль.

Социальные игры

Социальная игра имеет разные значения. С одной стороны — это игра через социальные сети, к примеру, TexasHoldEm Poker или Слотомания в Фейсбуке, с другой — игра, в которой вы можете общаться с другими игроками.

Казино как раз предлагает и первый, и второй вариант игр. Зачастую плата за участие в социальных играх минимальна. Гэмблерам предстоит выполнить различные задания и получить за это вознаграждение (чаще всего, это виртуальная валюта). Полученные призы можно обменять на товары в игре, открыть новый уровень или получить дополнительные привилегии.

Интересно! Компания IGT решила создать социальное казино, в котором вход в игры будет бесплатным. Это поможет расширить список посетителей платформы и, возможно, подвигнет их на совершение ставок в эмуляторах.

Ставки букмекеров

Некоторые казино, помимо гэмблинга, развивают беттинг-услуги. Они предлагают клиентам сделать ставки на спорт, киберспорт, политику и культуру. Нестандартными считаются такие спортивные ивенты, как тараканьи бега, петушиные бои, предсказание исхода премии Оскар.

Необычные игры в казино

Некоторые игорные заведения умудряются преподнести клиентам эксклюзив, который удивляет своей необычностью.

Варианты необычных игр:

рулетка с крысами;

еврейская игра на Хануку дрейдл;

сверчковые бои в Китае;

забеги австралийских крабов;

японская игра патинко;

ставки на пение птиц.

Играть или нет? Решать исключительно вам. В казино Джокер Вин 2022 вы сможете отыскать несколько десятков нестандартных игр, которые, наверняка, скрасят ваш досуг.