AMC представил нового Лестата из «Интервью с вампиром»

АМС показали тизер официального переиздания «Интервью с вампиром». На роль вампира Луи де Пуэнт-дю-Лак назначили Джейкоба Андерсона, который сыграл Серого червя в «Игре престолов». Сцен с его участием в сериале не так много, но его «заслуженно» обозвали звездой киноленты.

Лестата де Лионкура, которого блестяще сыграл Том Круз, будет изображать Сэм Рид, получивший известность после фильма «Аноним».

Новая версия экранизации выйдет (внезапно) в виде сериала. Пилот снят Аланом Тейлором, который работал и над «Игрой престолов». АМС оплатила производство восьми эпизодов, но пока нет никакой информации касаемо общей продолжительности шоу. Да и о премьере ничего не говорят.

Автор: источник кадр из тизера «Интервью с вампиром»