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Акции американской Virgin Galactic взлетели после старта продаж билетов в космос

Акции американской космической компании Virgin Galactic Holdings Inc. взлетели на 14 процентов во вторник, 15 февраля, и на момент открытия основной сессии торговались по цене 9,24 доллара за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг компании резко выросла на фоне объявления о старте продаж билетов на полеты в космос — это важный этап на пути к их открытию для широкой публики. Продажи начнутся в среду, 16 февраля, однако уже сейчас желающие могут внести первоначальный взнос в размере 150 тысяч долларов. Бронирование 90-минутного полета в космос в целом обойдется в 450 тысяч долларов. При этом несколько минут покупатель проведет вне кресла в невесомости.

«Мы планируем, что к началу нашей коммерческой деятельности в конце этого года на борту корабля будет тысяча первых клиентов. Такое количество даст нам невероятно прочную основу для начала регулярной работы и расширения нашего флота», — рассказал генеральный директор компании Майкл Колглазье. Его слова приводит агентство Bloomberg.

16 февраля, 2022 | Category: Наука, Новости, США
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