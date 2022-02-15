Звезда фильма День рождения буржуя попал в психиатрическую больницу

Валерий Николаев попал в психиатрическую больницу.

Известно, что в клинику артист попал из спецприемника полиции. Там он находился из-за того, что был пьян за рулем автомобиля. В камере Николаев должен был отсидеть 15 суток.

В спецприемнике он начал вести себя неадекватно и утверждал, что сокамерник облил его кипятком. При этом на теле артиста не было никаких повреждений.

Сам актер говорит, что поссорился с 27-летним жителем Таджикистана Шахриером Бековым. А во время конфликта тот якобы вылил на него пол-литра кипяченой воды. По словам Николаева, у него 40% ожогов тела.

Психиатры диагностировали у него биполярное расстройство.

Отметим, 56-летний Валерий Николаев сыграл в таких фильмах и сериалах, как День рождения буржуя, Настя, Терминал, Ширли-мырли, Поворот, Обучаю игре на гитаре, Ведьма и Родина ждет.