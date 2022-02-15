Западные банки начали частичную финансовую изоляцию России

Российская экономика снова получает «клеймо» взрывоопасного мирового изгоя. Банки начали вводить серьезные ограничения на бизнес-кредитование в России с конца прошлой недели.Не дожидаясь решения по «адским санкциям» — с запретом на валютные операции для госбанков, конфискацией собственности элит и экспортным контролем почти северокорейского уровня, — западные банки сворачивают операции с Россией, закрывая лимиты как на финансовый рынок, так и на реальный сектор.

Даже если ситуация вокруг Украины закончится благополучно, последствия бряцания оружием могут быть печальными и долгосрочными, предупреждает президент ИГ «Московский партнеры» Евгений Коган.

Банкам сегодня рулит не бизнес, а комплаенс и риск-менеджмент, а они работают очень просто, объясняет Коган: «При появлении серьезного риска первым делом закрываются лимиты на все, что связано с его источниками».

В конце прошлой неделе стало известно, что западные банки поставили на паузу кредитование российских клиентов из-за угрозы санкций и невозврата средств. В понедельник и вторник «забором» начали обносить и финансовый сектор.

Рынок в процентных деривативах (контракты на ставку, RUB OIS and FX SWAPS) распался на международный и локальный, российский, отмечает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

При этом после сообщений о продолжении переговоров и об отводе войск рубль немедленно укрепился (доллар упал с 78,2 до 75,2 рубля), кредитно-дефолтные свопы (CDS) снизились, а рынок ставок не отреагировал и стоит как вкопанный.

Это означает, что «иностранные банки не могут больше торговать с российскими», делает вывод Романчук: «Риски приказано сокращать».

Дело в том, что на все, что связано с Россией, многие финансовые институты предпочтут в дальнейшем поставить самые высокие коэффициенты риска, указывает Коган. А это значит — сокращение лимитов на сделки с российскими банками.

Волной накроет и физических лиц, продолжает эксперт: « Многие финансовые организации могут выбрать или не открывать счета россиянам или попросить их закрыть свои счета».

Российской экономике, которая, как решето, ежегодно протекает капиталом на десятки миллиардов долларов, украинский кризис сулит новую волну оттока. В январе иностранные инвесторы вывели 111,1 млрд рублей из акций, 128,6 млрд рублей из гособлигаций и почти 6 млрд долларов из сделок кэрри-трейд с рублем.

Чистый вывоз капитала частным сектором составил 12,8 млрд долларов, и это рекордный месячный результат с ноября-2018, указывает Дмитрий Долгин, экономист ING по РФ и СНГ.

Судя по всему, у ряда компаний возникали сложности с рефинансированием внешнего долга. Его погашение ускорилось в январе, отмечает Долгин.

По итогам прошлого года чистый отток капитала из России стал максимальным за 7 лет — 72 млрд долларов. Накопленным итогом за последние 20 лет вывоз превысил 800 млрд долларов.