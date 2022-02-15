В Швейцарии решили использовать волонтеров для тестирования тюрьмы

В Швейцарии решили воспользоваться помощью волонтеров, чтобы протестировать новую тюрьму Zurich West в кантоне Цюрих. Об этом пишет The Local.

Заключенные исправительных учреждений в регионе ранее пожаловались на условия содержания, власти отреагировали и построили новую тюрьму. Чтобы не разочаровать осужденных преступников, правительство начало собирать фокус-группу из волонтеров для проверки Zurich West. Однако желающих набралось даже слишком много — их количество в три раза превысило вместимость тюрьмы.

Согласно условиям, добровольцы проведут в тюрьме трое суток. Перед «заключением» они должны будут сдать все свои девайсы, обыск с раздеванием пройдет по желанию. В пищу волонтерам предложат обычное, халяльное и вегетарианское меню. Администрация Zurich West попросила не рассчитывать на условия пятизвездочного отеля и заявила, что волонтеры смогут покинуть испытание досрочно, если им станет некомфортно.