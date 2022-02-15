В новом фильме Луки Гуаданьино «Соперники» сыграет звезда «Эйфории»

В новом фильме Луки Гуаданьино под названием «Соперники» (Challengers) снимутся Зендая («Эйфория»), Джош О’Коннор («Корона») и Майк Файст («Вестсайдская история»).

Как сообщает Deadline, разработкой картины займется студия MGM, а сценарий фильма создан Джастином Курицкесом.

Зендая в драме предстанет в образе экс-теннисистки, ставшей тренером. Учеником Таши станет ее муж Арт, которому на пути к спортивному успеху придется сыграть с некогда многообещающим игроком Патриком — в прошлом его лучшим другом и бывшим бойфрендом Таши.

Съемки фильма, предположительно, начнутся в марте, после того как Гуаданьино завершит работу над фильмом «Целиком и полностью» с Тимоте Шаламе.