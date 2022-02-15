 
«  
  »

В Грузии произошло еще одно землетрясение

Как сообщает Apsny.ge, ссылаясь на данные Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в понедельник в 18:13 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от села Самеба.

По данным Центра, магнитуда землетрясения составила 3,9.

Накануне вечером в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр также находился недалеко от села Самеба. В муниципалитете Дманиси пострадала школа и около 20 домов. Подземные толчки ощущались и в Тбилиси.

Вчерашнее землетрясение ощущалось также в Армении. В Ереване зафиксированы толчки в три балла. В Азербайджане землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в крупном городе Гяндже и других районах.

15 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  