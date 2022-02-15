У израильского разведывательного беспилотника Skylark 3 появилась гибридная версия

Израильская компания Elbit Systems разработала гибридную версию разведывательного беспилотника Skylark 3 и собирается представить ее во время авиашоу в Сингапуре. Продолжительность полета у этого аппарата будет в три раза больше, чем у базовой версии.

Гибридные беспилотники способные преодолевать более значительные расстояния, чем полностью электрические. При этом они потребляют меньше топлива, чем аппараты с двигателем внутреннего сгорания.

Skylark 3 — электрический беспилотник самолетного типа с максимальной взлетной массой 45 килограмм и размахом крыла 4,8 метра. Он запускается с катапульты, способен находиться в воздухе до шести часов и нести до 10 килограмм полезной нагрузки. Дальность полета Skylark 3 — более 100 километров.

Elbit Systems 14 февраля объявила, что представит гибридную версию Skylark 3 во время авиашоу в Сингапуре. Skylark 3 Hybrid такой же по размеру и массе, но способен проводить в воздухе в три раза больше времени — до 18 часов. Чтобы быстро добраться до района предназначения, беспилотник будет использовать двигатель внутреннего сгорания, а на месте переключаться на электромотор.

Дальность полета у Skylark 3 Hybrid — 120 километров. Запускается он, как и базовая версия, с катапульты. В одной миссии могут участвовать сразу два таких беспилотника, одновременно контролируемых наземной станцией управления.