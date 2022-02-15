ПЗРК Stinger: Уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні

Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні переносні зенітні ракетні комплекси Stinger.

Про це доповідає Мілітарний.

Як повідомляє латвійське видання Jauns.lv питання розглянули 15 лютого на закритому засіданні латвійського кабінету міністрів.

21 січня з’явилось офіційне підтвердження, що до України з Латвії та Литви надійдуть переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger американського виробництва.

Переносні зенітні ракетні комплекси Stinger, 13-го лютого, прибули до України з Литви. Військово-транспортний літак Повітряних сил Угорщини завантажили на авіабазі Шяуляїв в Литві та прямим перельотом він доставив вантаж в Україну.

Ця підтримка надається після того, як уряд США схвалив передачу військового обладнання, виробленого в Сполучених Штатах, до третьої країни.

FIM-92 Stinger — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і наздоганяючих курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.