Помолвочное кольцо Адель оценили в баснословную сумму

Адель продолжает использовать свою помолвку в качестве бесплатного пиара. Сначала это проход по красной дорожке с кольцом на безымянном пальце, теперь появление с ним на «Шоу Грэма Нортона».

Как обычно, нарисовались горы экспертов, к счастью, не диванных, которые побежали оценивать стоимость кольца. Бриллиант грушевидной огранки «взвесили» на 10 карат, а оценили ближе к миллиону долларов.

Впрочем, на вопрос кто ей подарил кольцо, певица не отвечает. Так что, не исключено, что она сама решила себя побаловать столь замысловатым образом.