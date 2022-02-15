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Обнародован актерский состав фантастики Снайдера «Мятежная Луна»

Обнародован актерский состав фантастики Снайдера "Мятежная Луна"

Режиссер сообщил, кто присоединился к исполнительнице главной роли Софии Бутелле в научной фантастике «Мятежная Луна».

Это Чарли Ханнэм («Джентльмены», «Меч короля Артура»), Джимон Хонсу («Гладиатор», «King’s Man: Начало»), Пэ Ду На («Облачный атлас»), Джена Мэлоун («Голодные игры») и Рэй Фишер (Киборг из «Лиги справедливости»).

Сюжет, напомним, разворачивается на отдаленной планете, где люди обустроили колонию. Миру и согласию поселения угрожает кровожадный тиран Беласириус и его беспощадная армия. Против диктатора решается выступить загадочная женщина, которая собирает помощь на других планетах, дабы противостоять насилию.

Сообщается, что съемки стартуют в ближайшее время. Релиз состоится на Netflix, но дата пока не уточняется.

15 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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