Обнародован актерский состав фантастики Снайдера «Мятежная Луна»

Режиссер сообщил, кто присоединился к исполнительнице главной роли Софии Бутелле в научной фантастике «Мятежная Луна».

Это Чарли Ханнэм («Джентльмены», «Меч короля Артура»), Джимон Хонсу («Гладиатор», «King’s Man: Начало»), Пэ Ду На («Облачный атлас»), Джена Мэлоун («Голодные игры») и Рэй Фишер (Киборг из «Лиги справедливости»).

Сюжет, напомним, разворачивается на отдаленной планете, где люди обустроили колонию. Миру и согласию поселения угрожает кровожадный тиран Беласириус и его беспощадная армия. Против диктатора решается выступить загадочная женщина, которая собирает помощь на других планетах, дабы противостоять насилию.

Сообщается, что съемки стартуют в ближайшее время. Релиз состоится на Netflix, но дата пока не уточняется.