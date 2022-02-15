Лондон готов принять меры против российских компаний в случае вторжения РФ в Украину

Великобритания может запретить российским компаниям привлекать капитал в Лондоне, а также раскрыть данные о принадлежащей им собственности – как в британской столице, так и в других местах – если Россия осуществит вторжение в Украину, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что США, Великобритания, ЕС и другие представители международного сообщества предупредили, что в случае любого вторжения России в Украину они введут жесткие экономические санкции против Москвы. При этом Москва заявляет, что не планирует вторжения и что некоторые российские воинские части возвращаются в места постоянной дислокации.

На прошлой неделе Великобритания ввела в действие новый законодательный акт, позволяющий вводить по отношению к российским физическим и юридическим лицам, дестабилизирующим ситуацию в Украине или поддерживающим действия российского правительства, более широкие санкции, чем прежде.

«То, что мы делаем, нацелено на конкретные российские банки, российские компании», – сказал Джонсон, беседуя с журналистами. Он пояснил, что российские владения в сфере недвижимости могут быть лишены имеющегося сегодня «фасада» – как в Лондоне, так и в других местах.

По словам главы британского правительства, речь также идет о том, чтобы принять меры, призванные помешать российским компаниям привлекать капитал на лондонских финансовых рынках.

Джонсон сказал, что, хотя он и обнаруживает некоторые признаки, говорящие о возможностях дипломатического взаимодействия с Россией по проблемам, связанным с Украиной, последние разведывательные данные о том, что происходит на местах, по-прежнему не являются обнадеживающими.