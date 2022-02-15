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Кредит на $500 млн і летальна зброя: Канада надасть Україні додаткову військову допомогу на тлі загрози від РФ

Про це пише The Star.

Канада надасть Україні $500 млн кредиту, а також летальне озброєння та боєприпаси на суму $7,8 млн.

За словами Джастіна Трюдо, ця допомога стане доповненням до кредиту на 120 млн і нелетального озброєння, яку Канада вже поставила Україні.

Він додав, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським для підтвердження військової підтримки на тлі російської загрози. Також канадський прем’єр-міністр спілкувався іншими європейськими лідерами, оскільки занепокоєння щодо війни в регіоні зростає.

Джастін Трюдо зазначив, що метою військової підтримки України є стримування агресії РФ.

15 февраля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина
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