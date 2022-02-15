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Компьютерное оборудование посольства США в Киеве будет уничтожено

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, знакомых с этим вопросом, и внутреннюю переписку, изученную изданием, газета пишет, что Госдепартамент также потребовал демонтировать телефонную систему посольства.

Из-за этого здание посольства в Киеве будет непригодно для размещения дипломатической миссии, указала газета.

В воскресенье 56 сотрудников посольства прибыли в Международный аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном, вместе с ними была доставлена секретная документация, сообщила Wall Street Journal.

Госдепартамент заявил, что он предпринял все необходимые меры предосторожности в рамках сокращения численности персонала, отметила газета.

15 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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