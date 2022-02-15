Кардашьян в серебристом образе отправилась на свидание с Питом Дэвидсоном

Пока экс-супруг светской львицы Канье Уэст ходит на свидания с ее двойником, сама она наслаждается обществом нового избранника. В канун Дня всех влюбленных знаменитость была замечена в компании нового ухажера.

На свидание с Питом Дэвидсоном Кардашьян надела наряд, который трудно оставить без внимания. Бизнесвумен блистала во всех смыслах: она была одета в длинную шубу Balenciaga из серебристой мишуры и такого же цвета платье с запахом и длинным разрезом спереди. Также на Ким были серебристые ботфорты и перчатки.

Сам же Дэвидсон решил не затмевать свою избранницу. Он пришел на свидание в темных джинсах, базовой белой футболке и коричневой куртке, делится фото Peopletalk.