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Кардашьян в серебристом образе отправилась на свидание с Питом Дэвидсоном

Блеск металла: Кардашьян в серебристом образе отправилась на свидание с Питом Дэвидсоном

Пока экс-супруг светской львицы Канье Уэст ходит на свидания с ее двойником, сама она наслаждается обществом нового избранника. В канун Дня всех влюбленных знаменитость была замечена в компании нового ухажера.

Сам же Дэвидсон решил не затмевать свою избранницу. Он пришел на свидание в темных джинсах, базовой белой футболке и коричневой куртке, делится фото Peopletalk.

15 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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