Ізраїль заперечує заборону країнам Балтії постачати зброю Україні

Лідери Ізраїлю заявили, що не повідомляли балтійським державам, що їм буде відмовлено у дозволі на передачу ізраїльської зброї Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на заяву речника парламенту Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Речника парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен цього тижня Чміліте-Нільсен відвідала Ізраїль, де зустрілася з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту.

Перед її візитом видання Breaking Defense повідомило, що Тель-Авів намагався завадити балтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва.

За словами спікера парламенту Литви, під час її візиту до Ізраїлю подібна інформація була категорично спростована.

Спікери парламентів Литви та Ізраїлю. Фото: lrt.lt

Представники Литви підіймали питання про цю інформацію, що з’явилася під час зустрічей з ізраїльськими політиками.

«Мене запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності й що Ізраїль не пред’являв прибалтійським державам жодних вимог щодо зброї», – розповіла Чміліте-Нільсен.

Але за словами Чміліте-Нільсен, вона не порушувала питання про те, чи дійсно прибалтійські держави могли б безперешкодно передати Україні зброю ізраїльського виробництва, якщо виникне така необхідність.

«Я не ставила таке питання, але зрозуміло, що Литва, Латвія та Естонія вільні вирішувати відповідно до свого сприйняття тієї загрози, яка зараз виникає в Україні», — сказала вона.