Хунта Мьянмы разрабатывает ядерное оружие — СМИ



Как сообщила базирующаяся в Норвегии журналистская организация «Демократический голос Бирмы», ее расследование показало, что военная хунта Мьянмы предпринимает шаги к созданию атомной бомбы.

Организация ссылается на бывшего военного специалиста Сай Тейн Вина, который якобы работал на секретных бирманских предприятиях над созданием прототипов для ракетной и ядерной программ. Инженер-перебежчик предоставил журналистам различную документацию и фотоснимки, касающиеся секретных разработок.

Как сообщает «Демократический голос Бирмы», эти документы внимательно изучил американский ученый-атомщик, бывший директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Роберт Келли. Согласно его предположениям, Мьянма добывает уран и изучает ядерные технологии, которые подходят «исключительно для атомного оружия».