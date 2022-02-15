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Хунта Мьянмы разрабатывает ядерное оружие — СМИ


Как сообщила базирующаяся в Норвегии журналистская организация «Демократический голос Бирмы», ее расследование показало, что военная хунта Мьянмы предпринимает шаги к созданию атомной бомбы.

Организация ссылается на бывшего военного специалиста Сай Тейн Вина, который якобы работал на секретных бирманских предприятиях над созданием прототипов для ракетной и ядерной программ. Инженер-перебежчик предоставил журналистам различную документацию и фотоснимки, касающиеся секретных разработок.

Как сообщает «Демократический голос Бирмы», эти документы внимательно изучил американский ученый-атомщик, бывший директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Роберт Келли. Согласно его предположениям, Мьянма добывает уран и изучает ядерные технологии, которые подходят «исключительно для атомного оружия».

15 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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