Генсек ООН призвал отказаться от «провокационной риторики» в ситуации вокруг Украины

В ситуации вокруг Украины «нет места для провокационной риторики, заявления должны снижать напряженность, а не нагнетать ее», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, «пришло время для разрядки и деэскалации» ситуации. Гутерреш отметил, что «приветствует недавние дипломатические контакты глав государств», однако подчеркнул, что «необходимо сделать больше».

«Я ожидаю от всех более интенсивных усилий», — добавил генсек ООН, призвав «не отказываться от призывов к миру».

Напомним, ранее телеканал CBS News сообщил, что российские подразделения, сосредоточенные на границе с Украиной, покинули место своей дислокации и начали предпринимать действия, похожие на подготовку к атаке.