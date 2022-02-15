Чехія прийме біженців із України в разі повномасштабного вторгнення РФ

У разі ескалації агресії Росії щодо України, Чехія готова прийняти будь-яку кількість українських біженців.
Про це після засідання Ради безпеки країни заявив прем’єр-міністр Петр Фіала, повідомляє пресцентр чеського уряду.
“Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України”, – запевнив прем’єр.
Фіала додав, що сподівається на мирне вирішення конфлікту.
“Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом”, – підсумував Петр Фіала.
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