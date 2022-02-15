Netflix удивил первым тизером новых «Бриджертонов» ГосДума проголосовала за признание ДНР и ЛНР » Чехія прийме біженців із України в разі повномасштабного вторгнення РФ У разі ескалації агресії Росії щодо України, Чехія готова прийняти будь-яку кількість українських біженців. Про це після засідання Ради безпеки країни заявив прем’єр-міністр Петр Фіала, повідомляє пресцентр чеського уряду. “Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України”, – запевнив прем’єр. Фіала додав, що сподівається на мирне вирішення конфлікту. “Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом”, – підсумував Петр Фіала.