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Бон Джови выставил на продажу квартиру: цена ошеломляет

Бон Джови выставил на продажу квартиру: цена ошеломляет

Джон Бон Джови решил расстаться со своей роскошной квартирой на Манхэттене. Апартаменты предлагаются в дорогом районе Гринвич-Виллидж.

Квартира находится в кондоминиуме Greenwich Lane на 155 West 11th Street. Бон Джови купил ее в 2017 году, и тогда она обошлась ему в 18,4 миллионов долларов, однако теперь рок-легенда хочет за апартаменты 22 миллиона долларов.

Квартира музыканта может похвастаться четырьмя спальнями, несколькими ванными, садом, отдельным вестибюлем, большой гостиной, частным лифтом, мраморными полами, полностью оборудованной кухней. Также у апартаментов есть доступ к фитнес-центру, бассейну, джакузи, парным комнатам и симулятору гольфа.

О продаже квартиры Джона Бон Джови рассказал портал Wall Street Journal, там же опубликованы фотографии апартаментов. Они впечатляют, ведь жилье имеет большие метражи и ошеломительные виды из окон в пол, во всей красе демонстрирующие Манхэттен. Кроме того, из квартиры видно реку Гудзон.

15 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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