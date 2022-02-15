Астрономы впервые обнаружили крайне редкую гибридную звезду

Международная группа астрономов обнаружила необычную двойную звезду HD 149834 в рассеянном скоплении NGC 6193 на расстоянии около четырех тысяч световых лет от Земли. Одна из звезд в этой системе относится к пульсирующим звездам OB-типа и сочетает в себе свойства сразу двух их разновидностей — бета-цефеид и медленно пульсирующих звезд спектрального класса B. Об открытии магнитной гибридной пульсирующей звезды, которые крайне редко встречаются в Млечном Пути, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.

Звезды OB-типа — это горячие массивные звезды голубого или бело-голубого цвета, которые образуют группировки из 10-100 звезд, называемые ОВ-ассоциациями, и, как считается, возникающие из одного гигантского молекулярного облака. Известно, что ОВ-звезды могут относиться к одному из двух типов пульсаторов (не являются пульсарами) — либо к бета-цефеидам или пульсаторам β Cep, либо к медленно пульсирующим бело-голубым звездам (slowly pulsating B-type stars, SPB). Первые демонстрируют так называемые p-моды или моды давления, то есть пульсацию, вызванную флуктуациями давления в недрах, а вторые — гравитационные моды (g-моды), связанные с всплыванием более легких и погружением более тяжелых элементов газа.