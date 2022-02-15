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Американцы вооружили дрон противодроновым электромагнитным излучателем

Американский стартап Epirus представил противодроновый импульсный электромагнитный излучатель Leonidas Pod. Он устанавливается на дроны.

Сегодня существует целый ряд способов борьбы с дронами. Например, противодроновые винтовки, боевые лазерные установки и ручные сеткометы.

Импульсный электромагнитный излучатель Leonidas с электронными компонентами на основе нитрида галлия от Epirus тоже предназначается для борьбы с дронами и их роями. Он выводит из строя их электронику и способен работать как в режиме облучения цели, так и в режиме постоянного излучения для организации бесполетной зоны. Leoindas можно установить на автомобиль. General Dynamics Land Systems собирается интегрировать излучатель на пилотируемые и беспилотные боевые машины, в том числе на бронемашины Stryker.

Epirus 14 февраля представил Leonidas Pod — импульсный электромагнитный излучатель, который можно подвесить на дрон. Он размером примерно с микроволновку и весит менее 24 килограмм. Leonidas Pod позволяет приблизиться непосредственно к угрозе и способен работать в паре с наземным Leonidas. Чтобы включить или выключить излучатель, достаточно нескольких минут.

В отличие от противодронового беспилотника MORFIUS с микроволновым излучателем, Leonidas Pod способен генерировать множество импульсов. Его дальность применения и другие детали не раскрываются. Кроме беспилотников, система может выводить из строя компьютеры, радио и бортовую электронику автомобилей.

15 февраля, 2022 | Category: Наука, Новости, США
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