Значна частина громадян США вирішила залишитись в Україні, попри рекомендації уряду виїхати

Державний департамент США наполегливо закликає американських громадян в Україні виїхати з країни через високий рівень небезпеки. Частина цих людей вже почали лишати країну.

“Кілька тисяч американських громадян повідомили нам за останні дні про свою присутність в Україні. Ми активно контактуємо з ними, щоб зрозуміти, чи планують вони виїхати. Певний відсоток цих людей сказали, що хочуть залишити країну. Деякі з них вже виїхали. Деяким із цих людей ми надали послуги, щоб вони змогли виїхати”, — повідомив у суботу, 12 лютого, під час брифінгу високопосадовець Держдепу.

При цьому, за його словами, значна частина громадян США висловили бажання залишитись в Україні, попри рекомендації уряду.

“Ще є інша значна частина цієї групи людей, які сказали, що вирішили залишитися в Україні. І навіть незважаючи на те, що ми наполегливо закликаємо їх переглянути це рішення та радимо їм залишити країну через небезпеку, яку ми передбачаємо. Ми повністю поважаємо їхнє право зробити власний вибір. У людей є багато причин, чому вони не хочуть виїжджати. Наприклад тому, що вони довгий час вже проживають в Україні”, — сказав представник Державного департаменту США.

Він також наголосив, що у випадку загострення війни в Україні уряд США не зможе відправити військових, щоб вивезти американських громадян з країни.

«Зі свого боку, ми робимо все можливе, щоб наголосити американським громадянам про небезпеку перебування в цій країні через кризу, що розгортається та посилюється. Ми повторюємо їм, що наша здатність допомогти їм під час цієї кризи буде надзвичайно обмеженою, і вони не повинні мати очікувань, що уряд США зможе їх врятувати, якщо вони опиняться в небезпеці в зоні бойових дій», — сказав дипломат.

Напередодні Державний департамент США повідомив, що від неділі, з 13 лютого, Сполучені Штати призупиняють надання консульських послуг у посольстві США в Києві.

Натомість невелика група людей з посольства переїде до Львова, вони працюватимуть лише з “надзвичайними ситуаціями”. У Держдепі повідомили, що ця група не надаватиме паспортних, візових чи звичайних консульських послуг.

За консульськими послугами громадянам США рекомендують звертатись до посольств США у сусідніх країнах.

У суботу, 12 лютого, МЗС Австралії також закликало своїх громадян залишити Україну комерційними рейсами. І повідомило, що в разі російських військових дій здатність надавати консульську допомогу австралійцям буде «суттєво обмежена».

Австралія також тимчасово зупинила діяльність свого посольства в Києві, а частину виконання своїх операцій перевезла до свого тимчасового офісу у Львові.