Занятия йогой связали со снижением артериального давления

У людей, занимающихся йогой хотя бы один раз в неделю, показатели артериального давления в среднем меньше, чем у остальных. К такому выводу пришли американские медики, проанализировав медицинские карты 10000 жителей Пенсильвании. У любителей йоги систолическое давление в среднем оказалось меньше на 2,8 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,5 миллиметра. Исследование опубликовано в BMC Public Health.

Людям с повышенным артериальным давлением рекомендуют физическую активность в умеренных количествах. Примерная цель — 30 минут аэробной активности в день. Нетренированным людям начинать занятия нужно постепенно и с умеренной нагрузкой. На этом этапе часть из них выбирают йогу — регулярные занятия ей, по результатам научных работ, оказались эффективны в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма.

В новой работе американские ученые под руководством Нади Пенрод (Nadia M. Penrod) из Университета Пенсильвании изучили медицинские карты 1355 любителей йоги в возрасте с 18 до 79 лет. Их сравнивали с 8682 людьми, который йогой не занимались. Медики задались целью понять, как занятия йогой влияют на развитие гипертонии, поэтому анализировали данные об артериальном давлении участников с 2006 по 2016 год.

Большинство людей, практиковавших йогу, составляли женщины (87,8 процента). Средний возраст участников оказался 46 лет. Больше половины людей занимались йогой один раз в неделю (62,3 процента). В статистическом анализе исследователи сделали поправку на пол, возраст, сопутствующий заболевание и прием антигипертензивных препаратов.

У людей, занимавшихся йогой, систолическое и диастолическое давление были в среднем ниже, чем у людей, которые ее не практиковали: на 2,8 миллиметра ртутного столба и на 1,5 миллиметра ртутного столба соответственно.

Тем не менее нельзя с полной уверенностью сказать, что именно занятия йогой сказались на давлении участников. Возможно, такие люди просто больше следят за здоровьем или лучше питаются. В любом случае врачи считают, что йога может стать хорошей альтернативой стандартным физическим упражнениям, особенно для новичков.