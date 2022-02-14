В Туркмении стартовала кампания по транзиту власти от Бердымухамедова сыну

В Туркменистане началась избирательная кампания к выборам президента. Первым этапом кампании станет выдвижение кандидатов на должность главы республики.

Согласно избирательному кодексу Туркменистана, право выдвигать своих кандидатов имеется как у политических партий, так и у групп граждан, которым удалось собрать не менее 10 тыс. подписей. На данный момент в республике действуют три партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана и Аграрная партия. Президентом может стать гражданин Туркменистана, родившийся, постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. При этом ему должно быть больше 40 лет. Президент избирается сроком на семь лет.

Ранее стало известно, что президент Туркмении решил «уступить дорогу молодым». Занимавший президентское кресло с 2007 года Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что после долгих раздумий решил уступить свой пост «молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности». Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка — 63 лет.

Внеочередные выборы президента Туркмении запланированы на 12 марта.