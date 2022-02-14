Украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы

Национальная полиция Украины с сегодняшнего дня и до 19 февраля 2022 года переводится на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Будет увеличено количество патрулей на улицах, развернуты новые центры для мониторинга оперативной обстановки, взяты под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

«Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!» — призвал Игорь Клименко.