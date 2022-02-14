США пока не планируют вводить упреждающие санкции против России

США не намерены вводить упреждающие санкции против РФ, они останутся «в резерве» на случай «вторжения» на Украину. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, если санкции будут применены в упреждающем порядке, они «потеряют сдерживающий эффект». «Мы считаем, что они сохраняют свой сдерживающий эффект, оставаясь в резерве», — отметил Кирби.

Он подчеркнул, что «на данный момент США не предусматривают введения в превентивном порядке санкционного режима» в отношении РФ. При этом Кирби в очередной раз отметил, что США введут «жесткие экономические санкции» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

В понедельник Bloomberg сообщал, что американские законодатели в Сенате А до сих пор не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос о том, какие меры США могут принять в отношении газопровода «Северный поток — 2» в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) ранее заявлял, что некоторые из обсуждаемых санкций могут быть введены до вторжения, которое, как считают в Вашингтоне, готовит Россия. Он не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее.