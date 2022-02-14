США будут поставлять в Украину оружие и во время вторжения

Вашингтон будет помогать Украине и после предполагаемого российского вторжения, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. В том числе будут продолжаться и поставки вооружений.

Салливан отказался раскрывать подробности осуществления этой помощи, однако заявил, что «это одна из трех ключевых составляющих ответа США — дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал «быструю и решительную реакцию США на возможную российскую агрессию».