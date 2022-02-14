 
«  
  »

США будут поставлять в Украину оружие и во время вторжения

Вашингтон будет помогать Украине и после предполагаемого российского вторжения, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. В том числе будут продолжаться и поставки вооружений.

Салливан отказался раскрывать подробности осуществления этой помощи, однако заявил, что «это одна из трех ключевых составляющих ответа США — дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал «быструю и решительную реакцию США на возможную российскую агрессию».

14 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  