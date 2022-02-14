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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали, как проводят зимние каникулы

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас показали, как проводят зимние каникулы

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась семейным фото с Майклом Дугласом, сделанным во время катания на лыжах.

52-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок, на котором они с 77-летним супругом позируют в лыжных костюмах.

В публикации Зета-Джонс призналась, что вполне может побороться за золото на зимних Олимпийских играх.

«Кто еще смотрит зимние Олимпийские игры? Я думаю, что могла бы взять золото на лыжах», — написала она.

Дуглас оставил комментарий к их совместному снимку, признавшись жене в любви:

«Люблю тебя, Кэтрин Зета-Джонс», — написал он, добавив смайлик с сердцем.

14 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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