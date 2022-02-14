Как измерить пульс с помощью iPhone?

iPhone – это любимый смартфон для многих. Гаджет обладает целым рядом преимуществ, в том числе он может помочь сэкономить на покупке фитнес-браслета, ведь с помощью его камеры можно измерять пульс.

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Как правильно измерять пульс с помощью iPhone?

Перед тем как приступать к измерению пульса, необходимо скачать приложение Google Fit. Чтобы осуществить эту манипуляцию, необходимо воспользоваться основной камерой гаджета – просто приложите к ней палец и дождитесь завершения расчетов.

Перед этим:

Запустите Google Fit. Зайдите в «Жизненные показатели» (находятся в «Обзор»). Откройте «Как измерить пульс». Разрешите приложению доступ к камере. Приложите, слегка надавливая, палец к основной камере.

После окончания измерений сохраните результат, если это необходимо.

Уточнения по работе с Google Fit

Когда вы в первый раз запускаете приложение Google Fit, то там может не быть карточки измерения пульса. Чтобы исправить ситуацию, необходимо выгрузить Google Fit из меню многозадачности, а потом просто заново его запустить. Такая манипуляция должна помочь появиться всем необходимым параметрам.

Сам же принцип работы приложения прост – когда сердечная мышца сокращается, то выдает порцию крови, насыщенной кислородом. Оттенок такой крови более темный, это камера и фиксирует, на основе данного факта строятся все расчеты.