Как измерить пульс с помощью iPhone?

iPhone – это любимый смартфон для многих. Гаджет обладает целым рядом преимуществ, в том числе он может помочь сэкономить на покупке фитнес-браслета, ведь с помощью его камеры можно измерять пульс.
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Как правильно измерять пульс с помощью iPhone?
Перед тем как приступать к измерению пульса, необходимо скачать приложение Google Fit. Чтобы осуществить эту манипуляцию, необходимо воспользоваться основной камерой гаджета – просто приложите к ней палец и дождитесь завершения расчетов.
Перед этим:
- Запустите Google Fit.
- Зайдите в «Жизненные показатели» (находятся в «Обзор»).
- Откройте «Как измерить пульс».
- Разрешите приложению доступ к камере.
- Приложите, слегка надавливая, палец к основной камере.
После окончания измерений сохраните результат, если это необходимо.
Уточнения по работе с Google Fit
Когда вы в первый раз запускаете приложение Google Fit, то там может не быть карточки измерения пульса. Чтобы исправить ситуацию, необходимо выгрузить Google Fit из меню многозадачности, а потом просто заново его запустить. Такая манипуляция должна помочь появиться всем необходимым параметрам.
Сам же принцип работы приложения прост – когда сердечная мышца сокращается, то выдает порцию крови, насыщенной кислородом. Оттенок такой крови более темный, это камера и фиксирует, на основе данного факта строятся все расчеты.
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