Даша Астафьева покорила Сеть фигурой в купальнике с разрезами

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом. Соответствующие фото звезда разместила в Instagram.

Так, артистка опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала на фоне растений в черном купальнике с трендовыми разрезами, который идеально подчеркнул стройную фигуру и аппетитный бюст знаменитости.

Дополнением к образу стала прическа, где Даша собрала волосы в тугой хвостик, а также легкий макияж, который подчеркнул ее природную красоту.

В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами.

«Какая ты красивая, Дашуля», «Обожаю больше всех», «Идеальной красоты женщина», «Самая прекрасная Дашенька», — написали юзеры Сети.