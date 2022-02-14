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Даша Астафьева покорила Сеть фигурой в купальнике с разрезами

Даша Астафьева покорила Сеть фигурой в купальнике с разрезами

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом. Соответствующие фото звезда разместила в Instagram.

Так, артистка опубликовала серию снимков, на одном из которых предстала на фоне растений в черном купальнике с трендовыми разрезами, который идеально подчеркнул стройную фигуру и аппетитный бюст знаменитости.

Дополнением к образу стала прическа, где Даша собрала волосы в тугой хвостик, а также легкий макияж, который подчеркнул ее природную красоту.

В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами.

«Какая ты красивая, Дашуля», «Обожаю больше всех», «Идеальной красоты женщина», «Самая прекрасная Дашенька», — написали юзеры Сети.

14 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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