«Столицу, Харьков и Одессу не отдадим»: украинский министр обороны заверил, что Киев отразит любую агрессию

Глава украинского Минобороны Алексей Резников успокоил своих соотечественников, сообщив, что армия Украины готова отразить любую агрессию извне. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины «АрміяInform».

Он добавил, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами, а Украина непрерывно координирует свои действия с ведущими странами мира.

Глава Минобороны подчеркнул, что для урегулирования конфликта Украина собирается идти по мирному пути, который позволит ей вернуть Донбасс и Крым. По его словам, у Киева имеется «беспрецедентная поддержка» со стороны международных партнеров Украины, а также «самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе». При этом он призвал соотечественников работать, сохранять спокойствие и поддерживать Вооруженные Силы и дипломатов Украины.

«Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на сердце Украины, но закалили волю, — добавил Резников. — Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов от Станицы Луганской до Широкино сделали боевой дух несгибаемым. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город».

О готовности встретить неприятеля «не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW» сообщил и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный, завершивший свое выступление эмоциональным призывом: «Welcome to hell!»

«Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство, — подчеркнул Залужный. — Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов — операторов ПТРК „Корсар“ и „Стугна-П“ для обучения личного состава Сил ТРО ВСУ».