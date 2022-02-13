Шэрон Стоун сравнила себя с принцессой Дианой

Королевская семья будет в шоке, если увидит последнее интервью 63-летней актрисы Шэрон Стоун, в котором она сравнивает себя с принцессой Дианой.

Так, звезда «Основного инстинкта» снялась в фотосессии для журнала Rake, а в разговоре с журналистами сказала, что поклонники и папарацци преследовали ее так же, как и Леди Ди.

Она добавила, что тогда не было смартфонов, поэтому фаны пытались прорваться в дом, шли за ней в ресторан, создавая целую толпу. Более того, люди могли окружить машину с актрисой и даже сдирали номерные знаки или отдельные детали авто.

Мы прославились в одном поколении. Куда бы ни пошел тот, кто был знаменит, как Диана или я в тот момент, везде будут сотни, если не тысячи людей. Это происходило не время от времени, а постоянно. – отметила Стоун.