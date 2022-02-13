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«Пять инсультов, один инфаркт»: 63-летняя Шэрон Стоун ошарашила заявлением

«Пять инсультов, один инфаркт»: 63-летняя Шэрон Стоун ошарашила заявлением

Шэрон Стоун во многих интервью признавалась, что мама во всем является для нее примером для подражания. Актриса восхищается не только красотой близкого человека, но и ее взглядами на жизнь — мама всегда учила Шэрон делать добро бескорыстно.

Со здоровьем у Дороти Стоун не все в порядке — 89-летняя женщина пережила несколько инсультов. При этом ее дочь уверена, что мама выглядит превосходно и готова стать невестой.

«Вы не поверите, но у этой дамы было пять инсультов, один инфаркт и она ходит с кардиостимулятором. Но посмотрите в ее глаза: они полны счастья и жизни! Ищу жениха для мамули! Ау, парни, вы где?» — подписала Стоун совместный снимок с матерью, опубликованный в Instagram.

13 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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