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Корейцы не останавливаются: Disney+ показал трейлер скандальной дорамы

Корейцы не останавливаются: Disney+ показал трейлер скандальной дорамы

В прошлом году корейцы удивили весь мир «Игрой кальмара» и «Зовом ада», однако на достигнутом не намерены останавливаться. Стриминговый сервис Disney+ начал показ новой дорамы «Подснежник».

«Подснежник» рассказывает историю знакомства аспиранта и студентки во времена протестов в Южной Корее. Шел 1987 год, когда парень, скрываясь от преследователей, попал в женское общежитие, в котором отзывчивая девушка оказала молодому человеку помощь, что приводит к роману, вот только красавица со временем узнает, что ее возлюбленный — шпион из Северной Кореи.

Примечательно, что «Подснежник» уже успел влипнуть в скандал. Зрители узрели в шоу дискредитацию продемократического движения после просмотра пилотной серии, и создали петицию о закрытии сериала. Документ собрал уже 300 000 подписей, передает «Киноафиша».

13 февраля, 2022 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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