Германия и Литва рекомендуют своим гражданам покинуть Украину

МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране не является обязательным. Об этом говорится на сайте ведомства.

МИД рекомендует гражданам Германии, которые находятся на Украине, обдумать, является ли их пребывание в стране необходимым. Если нет, то выезжайте в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении.

Также МИД Литвы рекомендует своим гражданам «оценить необходимость дальнейшего пребывания» на Украине и «отказаться от ненужных поездок» на Украину с учетом «меняющейся ситуации с безопасностью».

Ранее покинуть Украину и воздержаться от поездок в страну призвали другие страны, например, США, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Северная Македония, Черногория, Эстония, Япония, Южная Корея.