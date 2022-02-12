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Жена Стэйтема рассекретила имя ребенка

Роузи Хантингтон-Уайтли рассекретила имя новорожденной дочери

На днях актер Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – у пары родилась девочка.

Поклонники с нетерпением ждали от супругов хоть какую-то информацию о новорожденной малышке и вот наконец-то Роузи опубликовала пост, где написала имя девочки, сообщает segodnya.ua.

Малышку назвали – Изабелла Джеймс Стейтем.

Модель также добавила фото, на котором маленькая Изабелла лежит в кроватке. Лица маленькой дочери супруги Стейтем пока не показывают, и не удивительно, ведь с рождения малышки прошла всего неделя.

В комментариях с рождением дочери пару поздравили много американских и мировых знаменитостей, среди них топ-модели Лили Элдридж и Марта Хант, звездный стилист Эмма Джейд Морисон и многие другие.

12 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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