Жена Стэйтема рассекретила имя ребенка

На днях актер Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – у пары родилась девочка.
Поклонники с нетерпением ждали от супругов хоть какую-то информацию о новорожденной малышке и вот наконец-то Роузи опубликовала пост, где написала имя девочки, сообщает segodnya.ua.
Малышку назвали – Изабелла Джеймс Стейтем.
Модель также добавила фото, на котором маленькая Изабелла лежит в кроватке. Лица маленькой дочери супруги Стейтем пока не показывают, и не удивительно, ведь с рождения малышки прошла всего неделя.
В комментариях с рождением дочери пару поздравили много американских и мировых знаменитостей, среди них топ-модели Лили Элдридж и Марта Хант, звездный стилист Эмма Джейд Морисон и многие другие.
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