Забагато інформації щодо вторгнення: Зеленський відреагував на попередження Заходу щодо російської загрози 

Наразі в інформаційному просторі забагато повідомлень щодо можливої повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, що поширює паніку серед населення.

Про це під час брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання заявив президент України Володимир Зеленський.

“Я не можу погоджуватися чи не погоджуватися з тим що ще не сталося, слава богу. Поки що повномасштабної війни немає на сьогодні. Я як президент повинен говорити з суспільством маючи реальну інформацію”,- заявив глава держави, коментуючи дані американської розвідки про ймовірність нападу Росії у середині лютого.

“Ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники, я не вважаю що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав”, — додав Зеленський.Він зазначив, що зараз у ЗМІ є забагато інформації про загрозу вторгнення РФ з вказанням конкретних дат, і українська сторона розуміє ці ризики.

“Ми повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки”, – заявив Володимир Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що “найкращі друзі для ворогів — це паніка у нашій країні”. За його словами, зараз триває робота у щоденному режимі на дипломатичному рівні різних держав та різних рівнів.