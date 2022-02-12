В «Затерянном городе» открыли охоту на Сандру Буллок и Ченнинга Татума

«Затерянный город» — как бы комедия в джунглях. Сюжет самый непритязательный — невероятно популярная писательница Лоретта Сэйдж в компании красавца-модели для своих книг Алана отправилась в джунгли. Именно там она решила спастись среди ядовитых растений и кровожадных хищников от еще более опасного и эксцентричного миллиардера.

Но миллиардер и не подумает отступать. Он уверен, что хитрая Лоретта знает, где спрятано некое сокровище, о котором она так ярко и увлекательно рассказала в последнем романе. Оно ему нужно позарез, так что сезон охоты, как говорится, открыт.

Но, несмотря на отсутствие оригинальности, фильм как минимум на бумаге интересен актерами: Лоретту сыграет Сандра Буллок, модель Алана — Ченнинг Татум, миллиардера — Дэниэл Рэдклифф. Есть и изюминка — в фильме появится агент ЦРУ, которого сыграет сам Брэд Питт.

Собственно, кроме актеров лента неинтересна более ничем — те же старые гэги и прочие «смешные» вещи.

Источник фото: Legion-Media