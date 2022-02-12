 
«  
  »

В «Затерянном городе» открыли охоту на Сандру Буллок и Ченнинга Татума

Деньги, джунгли, ЦРУ: в «Затерянном городе» открыли охоту на Сандру Буллок и Ченнинга Татума

«Затерянный город» — как бы комедия в джунглях. Сюжет самый непритязательный — невероятно популярная писательница Лоретта Сэйдж в компании красавца-модели для своих книг Алана отправилась в джунгли. Именно там она решила спастись среди ядовитых растений и кровожадных хищников от еще более опасного и эксцентричного миллиардера.

Но, несмотря на отсутствие оригинальности, фильм как минимум на бумаге интересен актерами: Лоретту сыграет Сандра Буллок, модель Алана — Ченнинг Татум, миллиардера — Дэниэл Рэдклифф. Есть и изюминка — в фильме появится агент ЦРУ, которого сыграет сам Брэд Питт.

Собственно, кроме актеров лента неинтересна более ничем — те же старые гэги и прочие «смешные» вещи.

Источник фото: Legion-Media

12 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  