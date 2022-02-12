В Нью-Йорке построили дом из мусора и унитазов

В нью-йоркском районе Манхэттен построили жилой дом из переработанного строительного мусора и промышленных отходов, включая керамические унитазы. Внутри располагаются 219 квартир, сообщает Fast Company.

Здание под названием The West появилось на пересечении 47-й улицы и 11-й авеню в районе «Адская кухня» (Hell’s Kitchen). Строение на 60 процентов сделано из переработанного кирпича, созданного голландской компанией StoneCycling. Помимо унитазов для материала измельчили сталь и старую черепицу.

Подобные кирпичи стали основой для первых семи этажей дома и внутреннего убранства вестибюля. На фасад нанесли покрытие с частицами, которые переливаются на солнце. В компании отметили, что на данный момент переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8 долларов за обычный. Однако специалисты ожидают, что в будущем цена снизится, так как переработка материалов станет дешевле.