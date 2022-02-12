У США попередили Білорусь про санкції за допомогу РФ в агресії проти України

Американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проєкт “Закону про відповідальність Білорусі за агресію” з метою утримати Білорусь від дозволу Росії використати свою територію для вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті сенатора.

Законопроєкт передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає агресію Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України.

“США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції”, – сказав Ленкфорд.У повідомленні наголошується, що Росія розмістила близько 30 тисяч військовослужбовців поблизу кордону Білорусі та України, що є найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни. Крім того, РФ перекинула 130 тисяч військових на російсько-український кордон і направила в Чорне море ще шість кораблів ВМФ.

Згідно з документом санкції можуть ввести за спільну з Росією участь у вторгненні в Україну; надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російського вторгнення; розміщення на своїй території російських військ, що беруть участь у нападі; співробітництво з російською розвідкою під час вторгнення; закупівлю чи передачу летальної зброї, яка використовується під час вторгнення в Україну.

За його словами, якщо Путін вирішить почати черговий наступ на Україну, в інтересах Росії буде робити це з кількох фронтів одночасно, щоб змусити Україну розділити свої сили для захисту Києва.