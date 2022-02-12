США жестко предупредили Россию о последствиях вторжения в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал на сегодня телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он намерен особо подчеркнуть единство американских партнеров относительно ситуации на Украине.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон «по-прежнему наблюдает очень тревожные признаки эскалации конфликта, в частности, стягивание новых военных сил РФ к границам Украины».

По его словам, США пока не могут утверждать, что Москва действительно вторгнется в соседнюю страну, однако «для этого уже созданы все условия», пишет Bloomberg.

Ранее Блинкен допустил, что Россия вторгнется на Украину «в любой момент, в том числе во время Олимпиады в Пекине».