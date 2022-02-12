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Россия атакует Украину 15 февраля — Блумберг

Агентство Bloomberg назвало дату вторжения России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» источников американского агентства, речь идет о 15 февраля.

Отмечается, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — пишет издание.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об уверенности Белого дома в скором вторжении РФ. В американской администрации считают, что нападение на Украину «может начаться в любой момент», в том числе во время Олимпийских игр в Пекине.

12 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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