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Режиссер «Друзей Оушена» отказался от фильмов Marvel из-за секса

Режиссер «Друзей Оушена» отказался от фильмов Marvel из-за секса

Главный экспериментатор Голливуда успел снять и кино на айфон до того, как это стало мейнстримом, и картину без сценария и профессиональных актеров. А с супергероикой не сложилось. Содерберг и рад бы, но есть ограничения, с которыми режиссер не смирится никогда.

«Просто я слишком приземленный человек и не могу по-настоящему развернуться во вселенной, где не существует ньютоновской физики. В этом отношении мне не хватает воображения», — объясняет режиссер фильмов о друзьях Оушена.

Справедливости ради Содерберг в интервью для Daily Beast не стал лукавить и списывать свой отказ от супергеройской тематики на законы физики. В первую очередь его беспокоит секс, а вернее его отсутствие в фильмах Marvel:

«Я не могу как следует понять вымышленный мир, если там нет секса. Не говоря уже о том, что там можно управлять временем, преодолевать гравитацию и пускать лучи из пальцев. Там никто не тр**ается! Я не знаю, как вели бы себя люди в мире, где этому нет места».

12 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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