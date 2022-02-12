Режиссер «Друзей Оушена» отказался от фильмов Marvel из-за секса

Главный экспериментатор Голливуда успел снять и кино на айфон до того, как это стало мейнстримом, и картину без сценария и профессиональных актеров. А с супергероикой не сложилось. Содерберг и рад бы, но есть ограничения, с которыми режиссер не смирится никогда.

«Просто я слишком приземленный человек и не могу по-настоящему развернуться во вселенной, где не существует ньютоновской физики. В этом отношении мне не хватает воображения», — объясняет режиссер фильмов о друзьях Оушена.

Справедливости ради Содерберг в интервью для Daily Beast не стал лукавить и списывать свой отказ от супергеройской тематики на законы физики. В первую очередь его беспокоит секс, а вернее его отсутствие в фильмах Marvel: